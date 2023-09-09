هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون بحديث نبوي
هبة بريس من مراكش
هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء في الإسلام؟ سؤال طرحه عدد من المواطنين في ظل ارتفاع عدد ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.
و في هذا الصدد، أكد م.فكري، أستاذ و محاضر في العلوم الدينية، بأن ضحايا الزلازل الذين تغمدهم الله بواسع رحمته هم من الشهداء بإذن الله.
و أضاف الخبير الديني أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهَدْمِ، والشهيد في سبيل الله».
و زاد قائلا: و في رواية أخرى «ما تَعُدُّونَ الشهداء فيكم؟» قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد».
و في تفسير الحديث و عبارة صاحب الهدم، فصاحب الهدم من الشهداء، سواء كان الهدم بزلزال أو سقوط عمارة أو انهيار بئر أو غير ذلك، يضيف ذات المتحدث.