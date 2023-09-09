هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء؟.. أهل العلم يستدلون بحديث نبوي

2023-09-09 / 19:37
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هبة بريس من مراكش

هل ضحايا الزلزال يعتبرون من الشهداء في الإسلام؟ سؤال طرحه عدد من المواطنين في ظل ارتفاع عدد ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.

و في هذا الصدد، أكد م.فكري، أستاذ و محاضر في العلوم الدينية، بأن ضحايا الزلازل الذين تغمدهم الله بواسع رحمته هم من الشهداء بإذن الله.

و أضاف الخبير الديني أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهَدْمِ، والشهيد في سبيل الله».

و زاد قائلا: و في رواية أخرى «ما تَعُدُّونَ الشهداء فيكم؟» قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد».

و في تفسير الحديث و عبارة صاحب الهدم، فصاحب الهدم من الشهداء، سواء كان الهدم بزلزال أو سقوط عمارة أو انهيار بئر أو غير ذلك، يضيف ذات المتحدث.

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