بالصور.. سلطات الحوز تشرع في دفن ضحايا الزلزال في أجواء مؤثرة

2023-09-09 / 19:25
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هبة بريس من مراكش

شرعت السلطات المحلية في عدد من المناطق التي شهدت تسجيل ضحايا في الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة في دفن جثت الضحايا.

و تم دفن المئات من القتلى الذين لقوا نحبهم في الزلزال المدمر، وسط أجواء مؤثرة غلبتها الدموع و التأثر و الحسرة.

و ما تزال عملية دفن الضحايا بالمناطق المتضررة مستمرة و ستتواصل حتى ساعات الليل و ذلك بتنسيق بين السلطات و أهالي الضحايا.

و إليكم بعض الصور لعمليات دفن الضحايا بإقليم الحوز:

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