بالصور.. سلطات الحوز تشرع في دفن ضحايا الزلزال في أجواء مؤثرة

هبة بريس من مراكش

شرعت السلطات المحلية في عدد من المناطق التي شهدت تسجيل ضحايا في الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة في دفن جثت الضحايا.

و تم دفن المئات من القتلى الذين لقوا نحبهم في الزلزال المدمر، وسط أجواء مؤثرة غلبتها الدموع و التأثر و الحسرة.

و ما تزال عملية دفن الضحايا بالمناطق المتضررة مستمرة و ستتواصل حتى ساعات الليل و ذلك بتنسيق بين السلطات و أهالي الضحايا.

و إليكم بعض الصور لعمليات دفن الضحايا بإقليم الحوز:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0