بالصور.. مروحيات الجيش توزع المساعدات على سكان المناطق المتضررة من الزلزال

2023-09-09 / 19:16
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هبة بريس من مراكش

كثفت عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية من جهودها لإعانة ضحايا و ساكنة المناطق المنكوبة التي تضررت من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.

و استعان عناصر الجيش المغربي بالمروحيات للوصول بسرعة لساكنة المناطق النائية، حيث تم منحهم كافة المتطلبات الأساسية من تغذية و مياه شرب و خيام و أغطية.

جهود حثيثة تبذلها مختلف الجهات من قوات مسلحة و درك ملكي و قوات مساعدة و سلطات محلية و وقاية مدنية و غيرهم من المتطوعين الذين يضحون بأرواحهم لإغاثة و إنقاذ ساكنة المناطق المتضررة.

و هاته بعض الصور لعملية توزيع المساعدات من طرف عناصر القوات المسلحة المغربية:

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