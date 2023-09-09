بالصور.. مروحيات الجيش توزع المساعدات على سكان المناطق المتضررة من الزلزال
هبة بريس من مراكش
كثفت عناصر القوات الملكية المسلحة المغربية من جهودها لإعانة ضحايا و ساكنة المناطق المنكوبة التي تضررت من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.
و استعان عناصر الجيش المغربي بالمروحيات للوصول بسرعة لساكنة المناطق النائية، حيث تم منحهم كافة المتطلبات الأساسية من تغذية و مياه شرب و خيام و أغطية.
جهود حثيثة تبذلها مختلف الجهات من قوات مسلحة و درك ملكي و قوات مساعدة و سلطات محلية و وقاية مدنية و غيرهم من المتطوعين الذين يضحون بأرواحهم لإغاثة و إنقاذ ساكنة المناطق المتضررة.
و هاته بعض الصور لعملية توزيع المساعدات من طرف عناصر القوات المسلحة المغربية:
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