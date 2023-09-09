الرئيس الايطالي يعزي الملك في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 18:57
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بعث رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة للملك محمد السادس، إثر ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة عددا من المدن المغربية.

وأكد سيرجيو ماتاريلا في هذه البرقية، تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الإيطالي مع الحكومة والشعب المغربي في هذه المحنة المؤلمة.

وأشار المسؤول الإيطالي، إلى أنه على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الإيطالية ، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي.

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