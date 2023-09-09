خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحافة لمواكبة تداعيات زلزال الحوز

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قال عبد الكبير خشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ان النقابة تابعت طيلة ليلة الجمعة وصبيحة اليوم السبت حادث الزلزال العنيف الذي ضرب بلادنا، وتحركت فروع النقابة بمختلف المناطق التي ضربتها الهزة الأرضية،

واوضح خشيشن ان كتاب الفروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش وآسفي والصويرة وأكادير وفاس ومكناس وتطوان قاموا بسلسلة اتصالات بالزميلات والزملاء الصحفيين لحثهم على نقل الأخبار بكل مهنية، ومواجهة كل أشكال الإشاعة و التهويل والترويع، وهو ما مكن من خلق حاجز أمام المحاولات الأولى لنشر صور قديمة لسقوط منازل ومحاولة استغلالها.

كما طاف عدد من أعضاء النقابة بالدار البيضاء مختلف أحياء المدينة لمتابعة تفاعل الساكنة مع الهزة التي جعلت الساكنة تخرج للساحات، قبل أن تعود بالتدريج بعد طمأنتها

وبمدينة مراكش جند فرع النقابة عددا من الزملاء الذين تحركوا بمختلف أحياء المدينة، وحاولوا مواجهة عدد من الشائعات التي انتشرت بقوة في البداية بمجرد وقوع زلزال الحوز، قام مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية باكادير بمجموعة من الإجراءات الآنية التي تستدعيها هذه الكارثة منها

_ الاطمئنان على الزملاء الصحفيين والصحفيات وخاصة باقليم تارودانت التي سجلت أضرارا كبرى، والمساهمة في التخفيف من هلع الناس خاصة وأن الصحفيين كانوا يتابعون فعاليات تيميتار أثناء وقوع الزلزال مع التأكيد على الصحفيين. بعدم نشر اي معلومة حول الزلزال الا استنا دي ا على بلاغات رسمية

_ التواصل المستمر مع عمالات وأقاليم الجهة لمتابعة كافة الإجراءات الأمنية التي اتخذت في حينه

العمل طيلة ليلة الجمعة وصبيحة السبت على متابعة وتكذيب كافة الاخبار الزائفة التي راجت اساسا بمواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل المعلومات الصحيحة بين كافة الزملاء الصحفيين

دعوة الصحفيين للتبرع بالدم انطلاقا من يوم السبت.

وبحسب خشيشن فقد تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اتصالات من الفيدرالية الدولية للصحافيين ومن الاتحاد العام للصحافيين العرب وعدد من النقابات الوطنية من كل من موريتانيا والسودان ومصر والعراق وفلسطين وجيبوتي وعمان والأردن وسوريا لتقديم واجب التعزية والتضامن مع المغرب في هذا المصاب

وتواصل النقابة عبر فروعها بمختلف المناطق حملة التضامن لمساندة ودعم المنكوبين بالمناطق المتضررة ، وتدعو جميع الزميلات والزملاء الصحفيين بمختلف مناطق المغرب، إلى التجند في هذه اللحظة العصيبة لخدمة شعبننا ووطننا

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