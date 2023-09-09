زلزال المغرب.. نقابة الصيادلة تدعو لتسهيل حصول المواطنين على الدواء

هبة بريس -

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم السبت 09 شتنبر 2023، جميع الصيادلة عبر التراب الوطني إلى تقديم المساعدات الضرورية للمواطنين والتنسيق مع السلطات المحلية ومراكز تحاقن الدم من أجل تنظيم حملة تبرعات بالدم لفائدة المصابين إثر زلزال الحوز.

وشددت الكونفدرالية، في بلاغ لها، على ضرورة تشكيل لجن ميدانية على المستوى المحلي في إطار النقابات المحلية أو لجن تطوعية لرصد حجم الضرر وبلورة مختلف آليات التدخل لفائدة المواطنين.

كما دعت الصيادلة إلى إعادة جدولة الحراسة بالنسبة للمناطق المتضررة حرصا على تسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على أهمية بلورة مقاربات خاصة على المستوى المحلي لمؤازرة الصيادلة المتضررين من هذه الهزة الأرضية.

ووجهت الكونفدرالية، في ختام بلاغها، دعوة لكافة الصيادلة وللأطر الصحية وفعاليات المجتمع المدني عامة لتقديم المساعدات الضرورية، كل من موقعه، تعبيرا عن اللحمة الحقيقية للشعب المغربي.

وتأتي دعوة الكونفدرالية إثر الهزة الأرضية الذي ضربت المملكة مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والتي حدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، بحيث أدت إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابة خطيرة.

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