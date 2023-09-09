زلزال المغرب.. نقابة الصيادلة تدعو لتسهيل حصول المواطنين على الدواء

2023-09-09 / 18:30
0
هبة بريس -

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم السبت 09 شتنبر 2023، جميع الصيادلة عبر التراب الوطني إلى تقديم المساعدات الضرورية للمواطنين والتنسيق مع السلطات المحلية ومراكز تحاقن الدم من أجل تنظيم حملة تبرعات بالدم لفائدة المصابين إثر زلزال الحوز.

وشددت الكونفدرالية، في بلاغ لها، على ضرورة تشكيل لجن ميدانية على المستوى المحلي في إطار النقابات المحلية أو لجن تطوعية لرصد حجم الضرر وبلورة مختلف آليات التدخل لفائدة المواطنين.

كما دعت الصيادلة إلى إعادة جدولة الحراسة بالنسبة للمناطق المتضررة حرصا على تسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على أهمية بلورة مقاربات خاصة على المستوى المحلي لمؤازرة الصيادلة المتضررين من هذه الهزة الأرضية.

ووجهت الكونفدرالية، في ختام بلاغها، دعوة لكافة الصيادلة وللأطر الصحية وفعاليات المجتمع المدني عامة لتقديم المساعدات الضرورية، كل من موقعه، تعبيرا عن اللحمة الحقيقية للشعب المغربي.

وتأتي دعوة الكونفدرالية إثر الهزة الأرضية الذي ضربت المملكة مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والتي حدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، بحيث أدت إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابة خطيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحافة لمواكبة تداعيات زلزال الحوز

خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحافة لمواكبة تداعيات زلزال الحوز

2023-09-09 / 18:52
Photo of زلزال المغرب ..حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس للأعلام الوطنية

زلزال المغرب ..حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس للأعلام…

2023-09-09 / 18:50
Photo of زلزال الحوز..الملك يأمر بتشكيل لجنة وزارية استعجالية لاعادة التأهيل

زلزال الحوز..الملك يأمر بتشكيل لجنة وزارية استعجالية لاعادة التأهيل

2023-09-09 / 18:43
Photo of زلزال الحوز ..بلاغ الديوان الملكي

زلزال الحوز ..بلاغ الديوان الملكي

2023-09-09 / 18:37
Photo of زلزال الحوز.. رصد وتفنيد الأخبار الزائفة

زلزال الحوز.. رصد وتفنيد الأخبار الزائفة

2023-09-09 / 18:21
Photo of طنجة ..مواطنون وأجانب يقبلون بكثافة على التبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال (صور)

طنجة ..مواطنون وأجانب يقبلون بكثافة على التبرع بالدم لفائدة…

2023-09-09 / 18:14
Photo of بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

2023-09-09 / 18:02
Photo of هذه هي الجماعات الترابية الاكثر تضررا بإقليم تارودانت

هذه هي الجماعات الترابية الاكثر تضررا بإقليم تارودانت

2023-09-09 / 17:41
Photo of في مشهد إنساني..رجال الأمن بتطوان يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

في مشهد إنساني..رجال الأمن بتطوان يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا…

2023-09-09 / 17:25
Photo of “قضاة المغرب” يدعو أعضاءه إلى الانخراط المكثف في عمليات التبرع بالدم

“قضاة المغرب” يدعو أعضاءه إلى الانخراط المكثف في عمليات…

2023-09-09 / 17:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق