زلزال الحوز.. رصد وتفنيد الأخبار الزائفة

2023-09-09 / 18:21
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هبة بريس - و م ع

على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، مساء أمس الجمعة، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة :

-تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار مباني بالرباط (زائف)

يتعلق الأمر بصور لانهيارات وقعت في مراكش مرفوقة بتعاليق مغلوطة. السلطات المحلية أكدت لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يتم تسجيل أي انهيار جزئي أو كلي على مستوى العاصمة.

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