“اليويفا”: دقيقة صمت في كل المباريات حدادا على ضحايا زلزال المغرب

هبة بريس

دعا اتحاد كرة القدم الأوروبي “ويفا” إلى الوقوف دقيقة صمت في كل المباريات ابتداء من الغد إلى غاية الـ 21 من الشهر الجاري، وذلك حدادا على ضحايا زلزال المغرب.

هذا وإلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، عرف ضحايا الزلزال ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

وهمت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورززات وحالة واحدة بتنغير.

في حين لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزيلال، اكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية.

هذا، وتواصل السلطات العمومية تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

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