بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

2023-09-09 / 18:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجل نقص حد في مادة ” الخبز ” بكل من اقليمي تارودانت واشتوكة أيت باها ، اليوم السبت 9 شتنبر الجاري ، حيت تفاجأ المواطنون بإختفاء الخبز من المحلات التجارية والأفرنة، بسبب تداعيات زلزال ليلة أمس الجمعة .

وعزا مواطنين سبب هذا الإختفاء، لموجة الخوف و الهلع التي سادت المنطقة ليلة أمس الجمعة بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات على سلم رييشتر ، جل جهات المغرب.

هذا ولم يستطع عدد من المهنيين الولوج الى المخابز بسبب الخوف من هزات إرتدادية اخرى .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال حصيلة محينة، أن عدد الوفيات بفعل الزلزال الذي ضرب الحوز ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، قد إرتفاع إلى 820 حالة وفاة و 672 إصابة و 205 حالة إصابة خطيرة.

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