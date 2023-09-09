بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجل نقص حد في مادة ” الخبز ” بكل من اقليمي تارودانت واشتوكة أيت باها ، اليوم السبت 9 شتنبر الجاري ، حيت تفاجأ المواطنون بإختفاء الخبز من المحلات التجارية والأفرنة، بسبب تداعيات زلزال ليلة أمس الجمعة .

وعزا مواطنين سبب هذا الإختفاء، لموجة الخوف و الهلع التي سادت المنطقة ليلة أمس الجمعة بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات على سلم رييشتر ، جل جهات المغرب.

هذا ولم يستطع عدد من المهنيين الولوج الى المخابز بسبب الخوف من هزات إرتدادية اخرى .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال حصيلة محينة، أن عدد الوفيات بفعل الزلزال الذي ضرب الحوز ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري، قد إرتفاع إلى 820 حالة وفاة و 672 إصابة و 205 حالة إصابة خطيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0