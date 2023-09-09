في مشهد إنساني..رجال الأمن بتطوان يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

نجلاء مزيان: هبة بريس

في مشهد إنساني ليس الأول من نوعه، بادرت عناصر الأمن بمدينة تطوان يومه السبت إلى التبرع بالدم لفائدة المصابين و المتضررين من الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

ودعا عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، جميع نساء ورجال الأمن الوطني بأن يبادروا بالتبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي الهزة الأرضية، التي ضربت العديد من جهات وأقاليم المملكة المغربية.

وشدّد الحموشي، على ضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف أسرة الأمن الوطني لتوفير هذه المادة الضرورية للحياة، خصوصا في الجهات والأقاليم الأكثر تضررا من هذه الهزة الأرضية.

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