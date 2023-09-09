“قضاة المغرب” يدعو أعضاءه إلى الانخراط المكثف في عمليات التبرع بالدم

2023-09-09 / 17:02
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هبة بريس

قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إنه عقد اجتماعا طارئا عن بعد يوم السبت، خصص للزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة.

ودعا نادي قضاة المغرب كل أعضائه بمن فيهم كل قضاة المملكة، وتفعيلا لقيم التضامن والتكافل والتضحية في سبيل خدمة الوطن وحماية حق المواطن في الحياة، إلى الانخراط المكثف في عمليات التبرع بالدم لدى المصالح الجهوية للمركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب للمساهمة في الجهود المبذولة لإنقاذ جرحى الزلزال ولتجاوز أزمة النقص في مخزون الدم.

وأوضح بيان المكتب التنفيذي أنه وبعد التعبير عن الحزن العميق والألم الكبير الذي خلفه هذا الزلزال في نفوس قضاة المملكة، قدّم نادي قضاة المغرب أحر التعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين قضوا في هذه الفاجعة، ولكافة مكونات الشعب المغربي.

وثمن النادي كل الإجراءات والتدابير الميدانية التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة لمواجهة تداعيات هذا الزلزال، ولتقديم الدعم لعائلات الضحايا والمصابين.

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