هذه هي الجماعات الترابية الاكثر تضررا بإقليم تارودانت

2023-09-09 / 17:41
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ، أن الجماعات الاكثر تضررا باقليم تارودانت جراء زلزال ليلة أمس الجمعة هي جماعة تزي نتاست، والتي سجلت أكبر عدد من الوفيات، بالاضافة الى جماعات تافنكولت وتيبوكى وتالكجونت وسيدي واعزيز واناين بالاضافة الى جماعات اخرى كجماعة ايداوكايلال وايت ايت ايكاس وجماعة تارودانت.

وقد تم تسجيل 321 حالة وفاة الى حدود الواحدة زوالا من زوال اليوم السبت باقليم تارودانت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.
وفي هذا السياق، همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورززات وحالة واحدة بتنغير.
في حين لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزيلال، اكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الملك يعرب عن شكره للدول الصديقة التي أعلنت تضامنها…

2023-09-09 / 19:04
Photo of خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحافة لمواكبة تداعيات زلزال الحوز

خلية أزمة بالنقابة الوطنية للصحافة لمواكبة تداعيات زلزال الحوز

2023-09-09 / 18:52
Photo of زلزال المغرب ..حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس للأعلام الوطنية

زلزال المغرب ..حداد وطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس للأعلام…

2023-09-09 / 18:50
Photo of زلزال الحوز..الملك يأمر بتشكيل لجنة وزارية استعجالية لاعادة التأهيل

زلزال الحوز..الملك يأمر بتشكيل لجنة وزارية استعجالية لاعادة التأهيل

2023-09-09 / 18:43
Photo of زلزال الحوز ..بلاغ الديوان الملكي

زلزال الحوز ..بلاغ الديوان الملكي

2023-09-09 / 18:37
Photo of زلزال المغرب.. نقابة الصيادلة تدعو لتسهيل حصول المواطنين على الدواء

زلزال المغرب.. نقابة الصيادلة تدعو لتسهيل حصول المواطنين على…

2023-09-09 / 18:30
Photo of زلزال الحوز.. رصد وتفنيد الأخبار الزائفة

زلزال الحوز.. رصد وتفنيد الأخبار الزائفة

2023-09-09 / 18:21
Photo of طنجة ..مواطنون وأجانب يقبلون بكثافة على التبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال (صور)

طنجة ..مواطنون وأجانب يقبلون بكثافة على التبرع بالدم لفائدة…

2023-09-09 / 18:14
Photo of بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

بسبب الزلزال.. أزمة “خبز” تخيم على أقاليم سوس

2023-09-09 / 18:02
Photo of في مشهد إنساني..رجال الأمن بتطوان يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

في مشهد إنساني..رجال الأمن بتطوان يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا…

2023-09-09 / 17:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق