هذه هي الجماعات الترابية الاكثر تضررا بإقليم تارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ، أن الجماعات الاكثر تضررا باقليم تارودانت جراء زلزال ليلة أمس الجمعة هي جماعة تزي نتاست، والتي سجلت أكبر عدد من الوفيات، بالاضافة الى جماعات تافنكولت وتيبوكى وتالكجونت وسيدي واعزيز واناين بالاضافة الى جماعات اخرى كجماعة ايداوكايلال وايت ايت ايكاس وجماعة تارودانت.

وقد تم تسجيل 321 حالة وفاة الى حدود الواحدة زوالا من زوال اليوم السبت باقليم تارودانت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

وفي هذا السياق، همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورززات وحالة واحدة بتنغير.

في حين لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزيلال، اكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية.

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