صادم : أستاذة تكشف عن وفاة جميع تلاميذها بالزلزال وتتحدث عن نجاتها بأعجوبة

2023-09-09 / 16:43
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هبة بريس - الرباط

كشفت أستاذة للتعليم الابتدائي عن وفاة جميع تلاميذها بعد انهيار منازلهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 على الساعة الحادية عشر وإحدى عشر دقيقة بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريشتر، والذي حدد مركزه بإقليم الحوز.

ونشرت الأستاذة التي تشتغل بمنطقة تدعى تاجكالت التابعة لجماعة تافنكولت، تدوينة على حسابها الشخصي تكشف من خلالها عن وفاة جميع التلاميذ الذين تدرسهم.

كما كشفت ذات الأستاذة عن نجاتها من الموت بأعجوبة بالمكان الذي تقطن به، حيث نشرت تدوينة قبل تدوينة الكشف عن مقتل جميع تلاميذها قالت فيها :”كانت ليلة مليئة بالرعب، بالألم، بالفزع والإيمان بقضاء الله و قدره لا أعرف كيف خرجت من تحت الأنقاض حية أرزق “.

وأضافت :”ولا أعرف كيف لا زلت أملك الشجاعة لكتابة هذه الأسطر فاجعة حلت بالدوار، استوت فيها جميع المنازل بالأرض في مشهد يدمي القلب، ذهب ضحية هذا الزلزال بعض من تلاميذي، وهذا أكثر شيء لا أستطيع حتى تصديقه. رحمة الله عليهم و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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‫3 تعليقات

  1. رحمهم الله برحمته الواسعة و كل ضحايا هذا الحادث المؤلم و خالص المتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين

  3. :”ولا أعرف كيف لا زلت أملك الشجاعة لكتابة هذه الأسطر فاجعة حلت بالدوار، استوت فيها جميع المنازل بالأرض في مشهد يدمي القلب، ذهب ضحية هذا الزلزال بعض من تلاميذي، وهذا أكثر شيء لا أستطيع حتى تصديقه. رحمة الله عليهم و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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