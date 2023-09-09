زلزال الحوز.. الأزهر الشريف يعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي

2023-09-09 / 16:33
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هبة بريس

أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي عقب الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان الأزهر الذي نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) : “يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين”.

وأضاف البيان: ” يعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

واختتم البيان بالقول: “كما يضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

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