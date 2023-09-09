مراكش.. السلطات تدعو ساكنة أحياء إلى إخلاء منازلهم

2023-09-09 / 16:25
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هبة بريس - مراكش

دعت عناصر السلطات المحلية، بعدد من أحياء مدينة مراكش والنواحي، الساكنة الى إخلاء منازلهم.

ودعت السلطات، بعدد من أحياء مدينة مراكش، واقليم شيشاوة وتحناوت والحوز، المواطنين الى إخلاء منازلهم بعد تسجيل هزات ارتدادية متكررة خلال الساعات الأخيرة..

هذا ويشار الى أنه إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، سجلت حصيلة ضحايا الزلزال ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

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