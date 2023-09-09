ادريس لشكر

الاتحاد الاشتراكي: نضع أنفسنا ومقرات حزبنا رهن إشارة الجهات المختصة

2023-09-09 / 16:06
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هبة بريس - الرباط

تقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأعمق التعازي و أصدق المواساة للملك و إلى الشعب المغربي و كافة ذوي الضحايا، شهداء الزلزال و عائلاتهم، راجيا من العلي القدير أن يخفف ما نزل من قدره و يلهمهم الصبر و السلوان و يسكن الراحلين فسيح جناته، إلى جانب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، عاليا بالعناية الملكية في التفاعل السريع و الناجع بتعبئة الموارد البشرية و اللوجستية، العسكرية منها و المدنية ، و كل متطلبات الفعالية الفورية لمجابهة مخلفات هذا المصاب الجلل و يدعو السلطات الحكومية إلى التفعيل الأمثل لتنزيل الإرادة الملكية .

ودعا الحزب، كافة أفراد الشعب المغربي و في قلبه مناضلات و مناضلي الاتحاد الاشتراكي إلى المسارعة بالانخراط في المجهود الوطني من خلال حملات التضامن و التبرع بالدم و التعاضد المتأصل في روح أمتنا و يوجه نداءا خاصا للتنظيمات الحزبية بجميع قطاعاتها بوضع أنفسهم و مقرات الحزب رهن إشارة الجهات المختصة للحد من آثار الفاجعة.

كما عبر عن تحيته عاليا عواطف التضامن الدولي ، من كافة دول المعمور و شعوبها.

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‫2 تعليقات

  1. المقرات آيلة لسقوط
    انفسكم ما تبغيوش تهزو البالة و الفاس
    الفلوس لي ديتو و كاتديو حطوهم
    السيارات لي كتستغلو ردوهم
    ولا غير بلا بلا

  2. نريد منكم جمع التبرعات المادية من أجل المساعدة العاجلة و ليس فقط توفير المقرات

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