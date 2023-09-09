زلزال الحوز.. القوات المسلحة الملكية توفر معدات التخييم والأغذية للمتضررين

2023-09-09 / 15:30
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هبة بريس

تواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة لضحايا زلزال الحوز.

وفي هذا الصدد، قامت عناصر القوات المسلحة الملكية بتوفير كافة معدات التخييم من أغطية وأسرة المخيمات والمواد الغذائية والاستهلاكية المواطنين النازحين.

كما ساهمت عناصر القوات المسلحة الملكية في إسعاف ونقل عدد من الجرحى والمصابين جراء الزلزال المدمر عبر سيارات الإسعاف والمروحيات نحو المستشفيات.

هذا ويشار الى أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

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