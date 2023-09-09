الصورة تعبيرية

زلزال الحوز.. السفارة السعودية بالمغرب تؤكد سلامة مواطنيها

2023-09-09 / 15:22
0
هبة بريس - متابعة

دعت السفارة السعودية في المغرب، اليوم السبت، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم.

وقالت السفارة في تدوينة على موقع x (تويتر سابقا): “إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر”.

ودعت السفارة السعوديين في المغرب لاتباع الإجراءات التالية:

– الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.

– البقاء في أماكن آمنة.

– التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.

وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز.. القوات المسلحة الملكية توفر معدات التخييم والأغذية للمتضررين

زلزال الحوز.. القوات المسلحة الملكية توفر معدات التخييم والأغذية…

2023-09-09 / 15:30
Photo of إعادة حركة السير لبعض المقاطع الطرقية المتضررة من الزلزال

إعادة حركة السير لبعض المقاطع الطرقية المتضررة من الزلزال

2023-09-09 / 14:59
Photo of أوزين يدعو إلى التضامن ويحذر من الاشاعات

أوزين يدعو إلى التضامن ويحذر من الاشاعات

2023-09-09 / 14:39
Photo of هيئة المحامين بتطوان تطلق مبادرة لجمع المساعدات لفائدة ضحايا الزلزال

هيئة المحامين بتطوان تطلق مبادرة لجمع المساعدات لفائدة ضحايا…

2023-09-09 / 14:15
Photo of زلزال الحوز.. ارتفاع الضحايا الى 1037 وفاة و1204 جريحا

زلزال الحوز.. ارتفاع الضحايا الى 1037 وفاة و1204 جريحا

2023-09-09 / 14:10
Photo of الحوز و تارودانت أكثر المناطق تضررا من زلزال 8 شتنبر

الحوز و تارودانت أكثر المناطق تضررا من زلزال 8…

2023-09-09 / 13:28
Photo of التقدم و الاشتراكية يشيد بجهود الإنقاذ و يدعو أطره للتطوع و التبرع بالدم

التقدم و الاشتراكية يشيد بجهود الإنقاذ و يدعو أطره…

2023-09-09 / 13:25
Photo of مراكش على وقع هزة جديدة أخف من سابقتها

مراكش على وقع هزة جديدة أخف من سابقتها

2023-09-09 / 13:17
Photo of زلزال الحوز.. المصحات الخاصة تعلن وضع مؤسساتها رهن الإشارة

زلزال الحوز.. المصحات الخاصة تعلن وضع مؤسساتها رهن الإشارة

2023-09-09 / 13:14
Photo of زلزال يوم أمس الجمعة يعيد إلى الأذهان مأساة 1960

زلزال يوم أمس الجمعة يعيد إلى الأذهان مأساة 1960

2023-09-09 / 13:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق