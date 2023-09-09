زلزال الحوز ..نشطاء يناشدون شركات الاتصال بمجانية المكالمات

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بتدوينات و منشورات تتضمن مطالب حول مجانية المكالمات، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا مجموعة من القرى المتضررة من الزلزال.

وفي هذا الصدد، ناشد العديد من النشطاء شركات الاتصال بالمغرب من أجل مساندة ضحايا الزلزال عبر إطلاق خطوط مجانية تتيح لهم الإتصال و التواصل للاطمئنان عن ذويهم.

وبدورها وجهت الفنانة المغربية و النائبة البرلمانية عن حزب الأحرار كليلة بونعيلات نداء عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام في هذا الصدد.

وقالت بونعيلات :”نداء عاجل لشركات الاتصال طلقو ولو ساعة مجانا راه كاين لي حاصل وما عندوش روشارج باش يعيط”.

وجدير بالذكر أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

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