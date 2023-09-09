زلزال الحوز.. الخارجية الفلسطينية تعلن تجهيز فريق التدخل السريع لإغاثة الضحايا

هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت تجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة عبر “بيكا” لإغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب المغرب.

وجاء في بيان الوزارة: “بتعليمات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء محمد اشتيه، بدأنا وعبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا تجهيز فريق التدخل والاستجابة العاجلة، صاحب الخبرة الواسعة في التدخل في حالات شبيهة كما كان الحال مع زلزال تركيا وسوريا مطلع هذا العام”.

وأضاف البيان: “كما بدأت الجهود لتجهيز هذا الفريق والذي سيتحرك بناء على ما سيصلنا من معلومات من الجانب المغربي الرسمي بخصوص استقبالهم لوفود الإنقاذ والاستجابة العاجلة من عديد الدول وتوزيعها وفق الاحتياجات التي تقدمها الجهات الرسمية المغربية”.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تعمل على توفير بعض المساعدات من أدوية وأغطية وخيم ومياه للشرب وغيرها من الاحتياجات ذات الأولوية التي تعلن عنها الجهات الحكومية المختصة في المملكة المغربية الشقيقة، كما جرت العادة في الحالات المشابهة.

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