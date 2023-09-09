إعادة حركة السير لبعض المقاطع الطرقية المتضررة من الزلزال

هبة بريس - الرباط

في إطار خلية الأزمة التي أحدثتها الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية، باشرت وزارة التجهيز والماء جرد الطرق المقطوعة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 على الساعة الحادية عشر وإحدى عشر دقيقة بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريشتر، والذي حدد مركزه بإقليم الحوز.

وأوضح بلاغ صحفي للوزارة توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، أن وزارة التجهيز والماء قامت بتعبئة كل الوسائل البشرية ومختلف المعدات من أجل إعادة حركة السير على مختلف المقاطع الطرقية المقطوعة نتيجة لانجرافات التربة والانهيارات الصخرية.

وتتواصل حاليا عمليات فتح الطرق المقطوعة، وتعمل الوزارة على نشر المعطيات المحينة حول حالتها على موقعها الالكتروني على رأس كل ساعة.

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