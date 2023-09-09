قيس سعيد

تونس تعبر عن تضامنها مع المغرب وقيس سعيد يأذن بتقديم مساعدات عاجلة

2023-09-09 / 14:50
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هبة بريس - الرباط

عبرت رئاسة الجمهورية التونسية عن تقاسم “الشعب التونسي مع شقيقه المغربي الألم والأسى على إثر الزلزال المدمّر الذي جدّ يوم أمس وأسفر عن سقوط عدد من الموتى والجرحى”. ‏‎

وكشف بيان صحفي على أن الجمهورية التونسية تقف إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه المحنة وتضع كل ما لديها من امكانيات لمعاضدة جهود أشقائها، وتتقدم بأخلص عبارات التعازي لأهالي الضحايا، وتدعو المولى عز وجل بأن يسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.

وأضاف :”ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى بأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. ‏‎هذا، وأذن رئيس الجمهورية بالتنسيق مع السلطات المغربية لتوجيه مساعدات عاجلة وإرسال فرق من الحماية المدنية لدعم جهود المملكة في البحث والإنقاذ. كما أذن بتيسير توجه وفد عن الهلال الأحمر التونسي للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين”.

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‫3 تعليقات

  1. تونس تربطنا علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين المغرب وتونس وهذا ما جعل تونس تتظامن مع المغرب في محنته.

  2. هذآ دليل على ان ديننا الحنيف يحث على التضامن فيما بيننا وهذا كذلك دليل على ان المغرب بلد تربطه الأخوة والمحبة والسلام والحمدلله.

  3. كل من يطعننا في الضهر لا نقبل عزاءه. نقبل عزاء الرجال وليس عزاء الخونة.

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