انتقادات لاذعة لمنال بنشليخة بسبب زلزال الحوز

2023-09-09 / 14:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية منال بنشليخة لوابل من الانتقادات على خلفية تصرفها بعد الهزة الأرضية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة.

واستنكر العديد من النشطاء عودة منال للغناء و إكمال حفلها الذي أقيم بمدينة أكادير على هامش فعاليات مهرجان تيميتار، وذلك بعد الهزة الأرضية التي أودت بحياة مئات من الأرواح.

ووثقت عدسات كاميرات الحضور منال بنشليخة وهي تطلب من الجمهور الغناء معها، قائلة :”خفتو شوية ولا والو، انا ماخفتش غير قالو ليا هبطي، انا راه نبقى معاكم هنايا باش يجي تسونامي يدينا كاملين هانية”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة:”غير متقولوش ليهم جانا ف الحفل ديال منال، يلاه بغيتكم تغنيو معايا هاد الأغنية كاملين كتعجبنا “.

وجدير بالذكر أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

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‫2 تعليقات

  1. العيب وكل العيب ليس فيها وإنما العيب في المشرفين على هداك المهرجان التافه.ونحن ضد المهرجانات جميعا.

  2. انتهازية لاتعرف للاصول معنى كل ما يهمها النجاح المادي فقط اما الانسانية والوطن فهي اخر همومها.

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