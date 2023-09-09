زلزال الحوز.. ارتفاع الضحايا الى 1037 وفاة و1204 جريحا

2023-09-09 / 14:10
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هبة بريس

في إطار التفاعل مع الرأي العام الوطني، تخبر وزارة الداخلية أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة، قد عرفت، إلى حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغت 1037 شخصا، و1204 جريحا، من بينهم 721 في حالة حرجة.

وفي هذا السياق، همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورززات وحالة واحدة بتنغير.

في حين لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزيلال، اكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية.

هذا، وتواصل السلطات العمومية تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، فإنها توجه تحية اعتزاز وتقدير للساكنة المحلية على حسها الوطني العالي وتضامنها الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة لهذه الغاية من قبل جميع المصالح المتواجدة بالميدان.

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‫8 تعليقات

  8. لانقول الا رحمة الله تعالى علا موتنا وموتى المسلمين أجمعين والشفاء العاجل لي باقي اخواننا في باق المناطق المتضررة وقلوبنا معكم

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