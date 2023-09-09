هيئة المحامين بتطوان تطلق مبادرة لجمع المساعدات لفائدة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 14:15
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت هيئة المحامين بتطوان عن حملة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

وجاء في البلاغ :”بعد التداعيات المدمرة للزلزال الذي ضرب عدة مناطق من وطننا الحبيب ونظرا لكون مجموعة من المنازل قد هدمت أو تضررت مما جعل العديد من الأسر تفقد حاجياتها وسكنها وتوجد في حاجة ملحة للمساعدات”.

وأضاف:”واستحضارا لقيم المجتمع المغربي في التآزر والتكافل وإعمالا للأدوار المجتمعية لرسالة المحاماة في الوقوف الدائم صفا واحدا مع المواطنات والمواطنين، فإن نقيب هيئة المحامين بتطوان يعلن عن مبادرة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال بالتنسيق مع السلطات المختصة”.

وفي الختام دعى جميع المحاميات والمحامين وعموم المواطنات والمواطنين للانخراط في هاته المبادرة وإطلاق مبادرات مماثلة لتجاوز هذه الكارثة بأخف الأضرار.

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