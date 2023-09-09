الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال
هبة بريس
قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وحسب ما جاء في بيان الرئاسة السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.
وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.
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28 تعليقات
Bravo l’Alegerie
الحمدلله علا انكم لازالت في قلوبكم رحمة من الله
لم يقصدنا الله الا حبه لهدا الوطن ونحن نحمد الله ونشكره على حبه لنا نطمع في رضاه والجنة لي هؤلاء الموستشهدين في هده الفاجعة
شكرا للجزائر حتى علا كلام الخير المغرب قصده الله ونحن فداء الله والوطن والملك بدمنا وارواحنا وان لله وان اليه راجعون وعزائنا واحد
كما يقول المثل الشعبي عندنا العداوة صامدة والصواب لابد منه.
قالت العصابة إنها مستعدة لمساعدة المغرب شريطة أن يطلب ذلك، وهي بذلك تريد إهانة المغرب ولن يطلب منها أية مساعدة وليساعدنا أحرار الجزائر بالدعاء وبقلوبهم
غير خليوه مسدود ما عندنا ما نديرو بيه
لا نريد الكراغلة ببلادنا هذا امتحان من الله