الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 13:46
19
هبة بريس

قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.

وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز.. الخارجية الفلسطينية تعلن تجهيز فريق التدخل السريع لإغاثة الضحايا

زلزال الحوز.. الخارجية الفلسطينية تعلن تجهيز فريق التدخل السريع…

2023-09-09 / 15:12
Photo of تونس تعبر عن تضامنها مع المغرب وقيس سعيد يأذن بتقديم مساعدات عاجلة

تونس تعبر عن تضامنها مع المغرب وقيس سعيد يأذن…

2023-09-09 / 14:50
Photo of زلزال الحوز.. بايدن: “أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين”

زلزال الحوز.. بايدن: “أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين”

2023-09-09 / 13:39
Photo of زلزال الحوز.. فرنسا تعلن تضامنها مع المغرب وماكرون يعرض المساعدة

زلزال الحوز.. فرنسا تعلن تضامنها مع المغرب وماكرون يعرض…

2023-09-09 / 12:36
Photo of زلزال الحوز.. ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين

زلزال الحوز.. ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة…

2023-09-09 / 12:25
Photo of الجزائر تعزي أسر ضحايا زلزال الحوز

الجزائر تعزي أسر ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 12:14
Photo of زلزال الحوز.. أمير قطر يعرب عن تعازيه للشعب المغربي

زلزال الحوز.. أمير قطر يعرب عن تعازيه للشعب المغربي

2023-09-09 / 11:38
Photo of زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

2023-09-09 / 11:26
Photo of رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 11:23
Photo of زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

2023-09-09 / 11:00

‫19 تعليقات

  12. عسكر الرمادية يريد الركوب على مأساتنا بالأمس يقتلون شباب واليوم يعزون المغاربة ويفتحون المجال الجوي. لا للركوب على مأسات الآخرين.

  13. رغم العداء الذي يجمع البلدين إلا أن المبادرة الجزائرية في فتح الحدود الجوية لقيت استحسان لدى المغاربة ..

  19. الله المستعان لا نريد منهم شيئا يعطيونا التسارع الكراغلة يقتلون الميت ويمشيو في جنازته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق