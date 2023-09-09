الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة ضحايا الزلزال
هبة بريس
قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وحسب ما جاء في بيان الرئاسة السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.
وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.
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19 تعليقات
لانريد فتح،اي،مجال مع الكبرانات المجرمين
لعله خير
انا لله وانا اليه راجعون
اعلاش ما تجتجيبونا هذا الوسخ انتاع القتالة الكراغلة
موقف اخوي ليس بغريب على الشعب الجزائري الشقيق
خاصة خاوة
الحمدلله ان شاء الله تكون هذي هيا فرصة للصلح
خاوة خاوة كلنا خاوة نحبكم الجزائر
رغم الخصام المسلم يساعد أخوه المسلم في الشدة ..
شكرا للاشقاء الجزائريين في مساعدتنا في هذه المحنة الصعبة..
هذه رسالة من الله تعالى على أن المسلمين يجب عليهم الإتحاد بينهم ضد أي عدو..
رغم الخلاف فالجزائر مدت يد العون والمساعدة البسيطة التي مدخل للمغرب ..
عسكر الرمادية يريد الركوب على مأساتنا بالأمس يقتلون شباب واليوم يعزون المغاربة ويفتحون المجال الجوي. لا للركوب على مأسات الآخرين.
رغم العداء الذي يجمع البلدين إلا أن المبادرة الجزائرية في فتح الحدود الجوية لقيت استحسان لدى المغاربة ..
اللهم احفظ الجزائر وشعبها ..
كل المصالح كانت مجندة لإنقاذ المنكوبين وتقديم الدعم والمساندة لهم ..
المسلم أخو المسلم في الشدة..
كل الشكر والتقدير والاحترام للجزائر..
خطوة حسنة
الله المستعان لا نريد منهم شيئا يعطيونا التسارع الكراغلة يقتلون الميت ويمشيو في جنازته