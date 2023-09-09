زلزال الحوز.. بايدن: “أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين”

هبة بريس

أكدت الولايات المتحدة، السبت، “وقوفها إلى جانب المغرب في هذه اللحظة الصعبة”، بعد كارثة الزلزال التي ضرب البلاد .

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان: “أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب.. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين من هذه المحنة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة”.

وأضاف بايدن أن واشنطن على “استعداد لتقديم أية مساعدة ضرورية للشعب المغربي”، بعد الكارثة التي أسفرت – حتى الآن – عن مقتل أكثر من 800 شخص وخسائر مادية كبيرة.

وأكد بايدن أن الإدارة الأميركية “على اتصال وثيق” مع المسؤولين المغاربة، حيث تعمل واشنطن “على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين في المغرب”.

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