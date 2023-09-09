التقدم و الاشتراكية يشيد بجهود الإنقاذ و يدعو أطره للتطوع و التبرع بالدم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغا حول فاجعة زلزال الحوز، قدم من خلاله التعازي للضحايا و اشاد بجهود الإغاثة و دعا مناضليه للتطوع و التبرع بالدم.

و جاء في ذات البلاغ: “في هذه اللحظات الصعبة والمؤلمة التي يجتازها الشعب المغربي، على إثر فاجعة الهزة الأرضية التي ضربت بقوة عدة مناطق من بلادنا، وحُدِّدَ مركزُها بجماعة إيغيل في إقليم الحوز، واستشعرها وذُعِر بها المواطناتُ والمواطنون في عددٍ هامِّ من أقاليم بلادنا، وخلَّفت، بشكلٍ مفجع، ضحايا وجرحى بالمئات، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة، خاصة في المناطق المُحيطة بمركز الزلزال؛ فإن حزب التقدم والاشتراكية؛

✓ يُعرب عن تضامنه مع المناطق المنكوبة وساكنتها، ويترحمُ على أرواح المواطنات والمواطنين الذي توفوا. ويتوجه بالتعازي الصادقة إلى أهلهم. ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى؛

✓ يُوَجِّهُ تحيته العالية وإشادته الكبيرة بالجهود الجبارة التي بادرت إليها بسرعة، ومنذ اللحظات الأولى، وتُـــواصِــلُـــها في هذه الأثناء مختلفُ السلطات العمومية، من قواتٍ مسلحة ملكية، ومصالح صحية، وسلطات محلية، وهيئات منتخبة، ومصالح أمنية، ووقاية مدنية، من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات البشرية واللوجستيكية، للتدخل، وإيصال وتقديم المساعدات، وتقييم الأضرار؛

✓ يُحَــيّــي الحِــــسَّ التضامني العالي الذي أبان عنه المغاربة، مرة أخرى، من خلال التعبير عن الاستعداد، والإقبال المكثف والتلقائي، على تقديم ما يمكن من مؤازرة للمناطق المتضررة؛

✓ يُوَجِّهُ نداءً قويا إلى كافة مناضلاته ومناضليه، ومنهم أطره الصحية ومنتخباته ومنتخبيه وكل هياكله، إلى وضع أنفسهم رهن إشارة التطوع والإسهام في كافة العمليات الإنسانية للإنقاذ والتبرع بالدم والتضامن بكل الأشكال الممكنة، حتى تجتاز بلادُنا هذه المحنة وتداعياتها بسلام”.

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