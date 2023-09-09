الحوز و تارودانت أكثر المناطق تضررا من زلزال 8 شتنبر

2023-09-09 / 13:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعد إقليمي الحوز وتارودانت، من أكثر المناطق المغربية التي شهدت وفايات ومصابين، من الهزة الأرضية ليوم أمس ثامن شتنبر الجاري.

وتشير المعطيات الرسمية أن عدد القتلى بالاقليمين ( الحوز 394
و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

ولم تشير بعد الاحصائيات الرسمية للخسائر المادية التي شهدتها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، فيما ان عدد القتلى قابل للارتفاع بسبب الاصابات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا.

فيما تشير مصادر مطلعة، أن هناك عائلات قد قضو نحبهم تحت الانقاض بالاقليمين الحوز وتارودانت، خصوصا بالمناطق الجبلية والدور السكنية من الطين والاحجار.

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