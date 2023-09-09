مراكش على وقع هزة جديدة أخف من سابقتها

2023-09-09 / 13:17
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، بحدوث هزة أرضية جديدة عرفتها منطقة مراكش خاصة بجماعة امليل باقليم الحوز.

وأضافت ذات المصادر، أن الهزة التي استشعر بها ساكنة المنطقة خلفت هلعا من جديد لاسيما مع ارتفاع ضحايا هزة ليلة أمس والتي لقيت تعاطفا كبيرا من قبل المجتمع الدولي، وتحرك رسميا ميدانيا من قبل ملك البلاد الذي أعطى تعليماته لقوى الجيش للنزول إلى الميادين.

وأكدت مصادرنا، أن السلطات المحلية عممت انذارا على ساكنة المنطقة تدعوهم إلى الابتعاد عن المباني وافراغها.

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