مراكش على وقع هزة جديدة أخف من سابقتها
هبة بريس_ الرباط
علمت هبة بريس من مصادرها، بحدوث هزة أرضية جديدة عرفتها منطقة مراكش خاصة بجماعة امليل باقليم الحوز.
وأضافت ذات المصادر، أن الهزة التي استشعر بها ساكنة المنطقة خلفت هلعا من جديد لاسيما مع ارتفاع ضحايا هزة ليلة أمس والتي لقيت تعاطفا كبيرا من قبل المجتمع الدولي، وتحرك رسميا ميدانيا من قبل ملك البلاد الذي أعطى تعليماته لقوى الجيش للنزول إلى الميادين.
وأكدت مصادرنا، أن السلطات المحلية عممت انذارا على ساكنة المنطقة تدعوهم إلى الابتعاد عن المباني وافراغها.
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10 تعليقات
أش هاد الصحافة ديال الإبتدائي ؟ أعطيو التوقيت
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يارب العالمين..
على جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر..
تغمدهم الله برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون ..
كثرة المنكرات في مراكش وجميع المدن هذا إنذار من الله سبحانه وتعالى ..
الإرتدادات لازالت تستمر لأن تحركات الطبقات التكتونية مثل عبارة جريحة..
على المركز الوطني للجيو فيزياء إصدار نشرة كل يوم لأخذ الحيطة والحذر..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم لطفك يارب العالمين..
جاء في قوله تعالى: « إذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها» ..
اللهم أرحم أموات المسلمين اجمعين يارب العالمين..