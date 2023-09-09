الحموشي يدعو مختلف عناصر الأمن للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل التعبئة و جهود الإغاثة بشكل سريع في كل المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة، حيث تعبأ الجميع بمختلف التلاوين و المناصب لنجدة المواطنين المتضررين.

و من بين هؤلاء نجد أفراد الأمن الوطني، حيث دعا عبد اللطيف الحموشي كافة أفراد أسرة الأمن الوطني للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال.

و هب الآلاف من الأمنيين لمختلف مراكز التبرع بالدم للاستجابة لنداء الوطن، حيث بادروا بشكل جماعي في حملة التبرع بالدم بشكل يجعلنا نفخر بحماة هذا الوطن و خاصة المنتسبين للسلكين الأمني و العسكري بمختلف مؤسساتهما.

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