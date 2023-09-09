الفيفا تعزي المغاربة.. و انفانتينو: “أنا مصدوم بما وقع في البلد الذي رحب بنا دوما”

2023-09-09 / 13:00
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هبة بريس ـ رياضة

قدم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نيابة عنه و عن الفيفا، تعازيه لضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب.

و كتب انفانتينو رسالة تعزية وجهها للمغاربة جاء فيها: “أشعر بعميق الحزن والصدمة بسبب الزلزال الذي تعرض له المغرب، البلد الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية”.

و أضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “كل أفكار العاملين في الفيفا تذهب إلى الضحايا، كما أقدم التعازي الصادقة لأسر وأصدقاء الضحايا”.

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