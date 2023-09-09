العصبة الاحترافية: “تأجيل جميع مباريات البطولة المبرمجة حتى وقت لاحق”

2023-09-09 / 12:49
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية عن تأجيل جميع المباريات المبرمجة لنهاية هذا الأسبوع حتى وقت آخر.

و جاء في بلاغ للعصبة تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أنه و على إثر الهزة الأرضية التي عرفها المغرب ليلة أمس، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة الاحترافية الثانية إلى وقت لاحق.

هذا و سبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أعلنت عن تأجيل لقاء أسود الأطلس و منتخب ليبيريا الذي كان مبرمجا مساء اليوم حتى وقت آخر و ذلك بتنسيق مع الكاف.

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