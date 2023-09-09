زلزال يوم أمس الجمعة يعيد إلى الأذهان مأساة 1960

2023-09-09 / 13:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

رجع الكثير ممن عاشوا مأساة زلزال ليلة أمس الجمعة الذي شهدته مختلف الأقاليم المدن المغربية، بأدهانهم الى فاجعة زلزال سنة 1960 الذي خلف 15 الف قتيل(أكثر من ثلث السكان في ذلك الوقت)، وتشريد 35 ألف نسمة، بالإضافة إلى خسائر مادية قدرت آنذاك بـ290 مليون دولار.

فالكثير من هؤلاء، رجعوا يوم أمس إلى الحديث عن تلك الفاجعة، بعدما حكو لأحفادهم اليوم بعدما عاشوا بدورهم ليلة أمس، هزة أرضية بلغت درجاتها 7 من سلم ريشتر، وخلفت قتلى وجرحى في العديد من جهات المغرب.

هذا ولازالت السلطات المغربية تحصي الخسائر في الأرواح ومعها الخسائر المادية، بعد إنهيار العديد من المنازل الطينية بالقرى الجبلية التي تأثرت بقوة الهزة الأرضية.

بينما توفي الكثير من المواطنين، بسبب الخوف، جراء ما عايشوه في تلك اللحظات الصعبة .

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تعليق واحد

  1. 1960 – زلزال يهز مدينة أغادير المغربية، بقوة 5.9 على مقياس ريختر، وذلك على الساعة 23:15، فدام الزلزال 15 ثانية، ليقتل ثلث السكان، ويشرد ثلثاً آخر، حيث كان عدد السكان آنذاك 45.000 نسمة

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