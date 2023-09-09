زلزال الحوز.. فرنسا تعلن تضامنها مع المغرب وماكرون يعرض المساعدة

هبة بريس

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن “تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب” عارضا مساعدة فرنسية.

وكتب ماكرون عبر منصة “اكس” : “نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الانقاذ”.

ومن جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن “تضامنها” مع المغرب و”الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال الذي ضرب هذا المغرب ليلة الجمعة والسبت وأودى بحياة 820 قتيلا.

وأكدت كولونا تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم في رسالة عبر منصة “إكس” السبت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0