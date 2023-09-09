روح تضامن عالية.. أطباء “متطوعون” يتوافدون على المناطق المتضررة من مختلف المدن
هبة بريس من مراكش
شرع العشرات من الأطباء و الممرضين في التوجه للمناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد توافد عدد من الأطباء المتطوعين من مدن الدار البيضاء و الرباط و غيرهما على أقاليم الحوز و مراكش و تارودانت لتقديم يد العون في جهود الإغاثة.
هذا بدورها، استعانت القوات الملكية المسلحة المغربية بكافة هيئتها الطبية و التمريضية لدعم الأطباء بالمستشفيات المتواجدة بالمناطق المتضررة.
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