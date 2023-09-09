الكاف يوافق على طلب الجامعة بتأجيل لقاء الأسود و ليبيريا

هبة بريس ـ رياضة

على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يومه السبت 9 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – كوت ديفوار 2024.

و حسب بلاغ للجامعة، فقد تم تأجيل لقاء الأسود و ليبيريا لى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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