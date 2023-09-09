زلزال الحوز.. ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين

هبة بريس

وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة الى المتضررين من زلزال الحوز وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من “الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الاخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وشعبيهما الشقيقين”.

هذا ويشار الى أن عدد الضحايا، بلغ إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

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