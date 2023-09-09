الجزائر تعزي أسر ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن “تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

وتابع البيان:”تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

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