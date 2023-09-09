الجزائر تعزي أسر ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 12:14
4
هبة بريس

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن “تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

وتابع البيان:”تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز.. فرنسا تعلن تضامنها مع المغرب وماكرون يعرض المساعدة

زلزال الحوز.. فرنسا تعلن تضامنها مع المغرب وماكرون يعرض…

2023-09-09 / 12:36
Photo of زلزال الحوز.. ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين

زلزال الحوز.. ملك البحرين يوجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة…

2023-09-09 / 12:25
Photo of زلزال الحوز.. أمير قطر يعرب عن تعازيه للشعب المغربي

زلزال الحوز.. أمير قطر يعرب عن تعازيه للشعب المغربي

2023-09-09 / 11:38
Photo of زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

زلزال الحوز.. الخارجية الإيرانية تعزي المغرب

2023-09-09 / 11:26
Photo of رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 11:23
Photo of زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

زلزال الحوز.. رئيس البرلمان العربي يعزي المغرب

2023-09-09 / 11:00
Photo of الأردن تعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المغرب

الأردن تعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المغرب

2023-09-09 / 10:39
Photo of أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة

أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل الوسائل المتاحة

2023-09-09 / 10:13
Photo of زلزال الحوز.. المستشار الألماني أولاف شولتس يعزي المغرب

زلزال الحوز.. المستشار الألماني أولاف شولتس يعزي المغرب

2023-09-09 / 10:06
Photo of زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب المغرب

زلزال الحوز.. السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب…

2023-09-09 / 09:56

‫4 تعليقات

  1. يله قتلو 2 من الشعب المغرب فكيف سيعزي ويتابع بقلق ما يقع بل العكس هو الصحيح عند هذا النظام المجرم القتال انه يرقص ويضحك على ما وقع

  2. واش هذو اولاد لقحاب كاتقوهم،راه لو كان صابو ما يبقى حتى واحد على قيد الحياة

  3. لا مكان لعزاءهم ولا نقبله. بالأمس قتلوا شباب اليوم يقدمون العزاء. اتمنى من السلطات المغربية عدم التعليق ولا قبول عزاء قاتل شبابنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق