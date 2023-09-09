الجزائر تعزي أسر ضحايا زلزال الحوز
هبة بريس
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن “تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت”.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.
وتابع البيان:”تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.
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4 تعليقات
يله قتلو 2 من الشعب المغرب فكيف سيعزي ويتابع بقلق ما يقع بل العكس هو الصحيح عند هذا النظام المجرم القتال انه يرقص ويضحك على ما وقع
واش هذو اولاد لقحاب كاتقوهم،راه لو كان صابو ما يبقى حتى واحد على قيد الحياة
لا مكان لعزاءهم ولا نقبله. بالأمس قتلوا شباب اليوم يقدمون العزاء. اتمنى من السلطات المغربية عدم التعليق ولا قبول عزاء قاتل شبابنا .
الله أكبر ماذا يحدث في الجزائر. تعزية لموتى الزلزال.