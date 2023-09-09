بالصور.. السلطات تنقل مصابي وجرحى تحناوت الى المستشفى العسكري ابن سينا
هبة بريس
تواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة لضحايا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، قامت عناصر السلطات المحلية، بنقل عدد من الجرحى والمصابين باقليم تحناوت، عبر المروحيات وسيارات الاسعاف الى المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
هذا ويشار الى أن عدد الضحايا، بلغ إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.
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4 تعليقات
والله قلوبنا انشقت حزنا فاللهم لاعتراد علا حكمه نحمد الله ونشكره ونتمنا الشفاء العاجل للباقين والرحمة من الله الرحيم لمن ماتو في هده الفاجعة
لم تكن في الحوسبان لاكن لايعلم الغيب الا الله وحده يعلم ما تخباه الاقدار فاللهم لانسالك رد القضاء لاكن نسالك اللطف فيه
نتمنا من المواطنين ان لا يعرقلون الطريقة لاصحاب الإطفاء والرجال الانقاد لابد من تقديم المساعدات بدون وجود عراقيل
كلنا نريد المساعدة وكلنا في وضع سعب لاكن يجب علينا التحكم في اعصابنا ودعواتنا للجميع بالصبر