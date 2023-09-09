بالصور.. السلطات تنقل مصابي وجرحى تحناوت الى المستشفى العسكري ابن سينا

هبة بريس

تواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة لضحايا زلزال الحوز.

وفي هذا الصدد، قامت عناصر السلطات المحلية، بنقل عدد من الجرحى والمصابين باقليم تحناوت، عبر المروحيات وسيارات الاسعاف الى المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.

هذا ويشار الى أن عدد الضحايا، بلغ إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0