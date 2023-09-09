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زلزال الحوز.. أمير قطر يعرب عن تعازيه للشعب المغربي

2023-09-09 / 11:38
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هبة بريس

قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه للشعب المغربي معرب عن حزنه العميق لضحايا الزلزال، دعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وتمنى حفظ الله للمغرب وشعبه من كل مكروه.

هذ وفي حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

و تم تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

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