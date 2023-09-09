رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي المغرب في ضحايا الزلزال

2023-09-09 / 11:23
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أعربت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية المتواجدة حاليا بالهند، بشأن الزلزال الذي ضرب المغرب، أن إيطاليا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم، كما هي الحال دائما، لتضميد الجراح.

وقالت جورجا ميلوني: “علمنا ببالغ الحزن أن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العديد من الأشخاص وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة. تعازينا للشعب والحكومة المغربية الصديقة ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، اعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 قتيلا و672 مصابا.

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