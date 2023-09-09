المديرية الوطنية تدعو حكام البطولة الاحترافية للتبرع الجماعي بالدم
هبة بريس ـ رياضة
في بادرة تنم عن حس المواطنة و روح التضامن العالية، دعت المديرية الوطنية للتحكيم التي يوجد على رأسها الحكم الدولي السابق محمد الكزاز كافة الحكام المنتمين لها للمساهمة في جهود الإغاثة و تقديم يد العون و المساعدة لضحايا المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.
و دعت المديرية الوطنية للتحكيم كافة الحكام المغاربة و في مقدمتهم حكام البطولة الاحترافية إلى التوجه في أسرع وقت ممكن لمراكز تحاقن الدم و التبرع الجماعي بهاته المادة الحيوية.
كما دعت المديرية كافة المنضوين تحت لوائها لضرورة المساهمة الإيجابية في جهود الإغاثة بروح مسؤولية عالية و حث كافة الأفراد و المقربين على ضرورة التبرع بالدم و تقديم العون للضحايا حسب الإمكانيات المتوفرة و الاستطاعة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحكام المغاربة ليست الأولى من نوعها حيث لطالما انخرطوا في مبادرات اجتماعية سابقة، كما سبق و نظموا عددا من الحملات التضامنية و التبرع بالدم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن الذين يلبون النداء و يتجندون دوما لخدمة قضايا الوطن و المواطنين.
3 تعليقات
هدا معروف علا شهامة كل مواطن ومسلم والله يجعله في ميزان حسنات كل من تقدم بي قطرة دم من دمه لاخيه المسلم في هده الفاجعة
وماهي الا امتحانات نمرو بها هنيئا لمن اغتنم الفرصة وفاز بي رضى الله
الحمدلله على كل حال ونتمنا من الله تعالى ان يرحم اخواننا في هذه الفاجعة والشفاء العاجل للباقين علا قيد الحياة ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون