المديرية الوطنية تدعو حكام البطولة الاحترافية للتبرع الجماعي بالدم

هبة بريس ـ رياضة

في بادرة تنم عن حس المواطنة و روح التضامن العالية، دعت المديرية الوطنية للتحكيم التي يوجد على رأسها الحكم الدولي السابق محمد الكزاز كافة الحكام المنتمين لها للمساهمة في جهود الإغاثة و تقديم يد العون و المساعدة لضحايا المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة.

و دعت المديرية الوطنية للتحكيم كافة الحكام المغاربة و في مقدمتهم حكام البطولة الاحترافية إلى التوجه في أسرع وقت ممكن لمراكز تحاقن الدم و التبرع الجماعي بهاته المادة الحيوية.

كما دعت المديرية كافة المنضوين تحت لوائها لضرورة المساهمة الإيجابية في جهود الإغاثة بروح مسؤولية عالية و حث كافة الأفراد و المقربين على ضرورة التبرع بالدم و تقديم العون للضحايا حسب الإمكانيات المتوفرة و الاستطاعة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الحكام المغاربة ليست الأولى من نوعها حيث لطالما انخرطوا في مبادرات اجتماعية سابقة، كما سبق و نظموا عددا من الحملات التضامنية و التبرع بالدم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن الذين يلبون النداء و يتجندون دوما لخدمة قضايا الوطن و المواطنين.

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