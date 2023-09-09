اكتظاظ بالطريق السيار و آلاف المتطوعين يتجهون للحوز للمساهمة في الإغاثة

هبة بريس من مراكش

اكتظاظ كبير تشهده الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و مراكش منذ ساعات الصباح الأولى حيث هب الآلاف من المواطنين باتجاه المناطق المتضررة للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فتشهد الطريق السيار بين الدار البيضاء و مراكش حركة غير عادية و ذلك لكون عدد كبير من سكان الدار البيضاء و باقي المدن قرروا التنقل للأقاليم المتضررة التي يتواجد بها ذويهم و أفراد أسرهم.

و لم يستطع الآلاف من قاطني الدار البيضاء و بعض المدن الأخرى الصبر و انتظار أخبار ذويهم الوافدة من المناطق المتضررة، حيث تنقلوا باستعمال مختلف وسائل النقل لقراهم و الدواوير التي ينتمون لها للاطمئنان على ذويهم من جهة و للمساهمة في جهود الإنقاذ و الإغاثة من جهة ثانية.

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