زلزال المغرب.. عالم هولندي حذر منه قبل أسبوعين

2023-09-09 / 11:07
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هبة بريس_الرباط

كتب العالم الهولندي فرانك هوغربيتس مغردا على صفحته قبل أيام من وقوع فاجعة زلزال المغرب الذي خلف قتلى وجرحى وهلع وخوف بين صفوف المواطنين بربوع المملكة، ( كتب مغردا ومحذرا) من احتمال كبير بتسجيل هزات أرضية قد تتخطى قوتها 8 درجات على مقياس ريختر.

وعزا العالم الهولندي الأمر إلى حدوث اقترانَيْن كوكَبِيَيْن مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس، منبها إلى احتمال كبير بوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها، وخاصة بغربي البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وقد يصل إلى المغرب، وعلى هذه الدول أن تكون في حالة تأهب قصوى.

وعاد وحذر العالم الهولندي من ما سماه بالاصطفاف بين الأرض وكوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين”، كما حذر من أن الأرض سوف تتحرك ببطء بين هاذين الكوكبين، ذلك ما قد يساهم في حدوث زلزال قوي نهاية غشت وبداية شتنبر، ذلك ما أعلن عنه العالم الهولندي في تغريدة له في وقت سابق.

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