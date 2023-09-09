الاتحاد الإسباني لكرة القدم: دقيقة صمت في المباريات تكريما لضحايا الزلزال

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الدرجة الثانية تكريمًا لضحايا زلزال المغرب.

وذكر الاتحاد، أنه في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، سيتم الوقوف دقيقة صمت في الجولة المقبلة (يومي 16 و 17 سبتمبر).

هذا ويشار الى أنه في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1