عاجل: ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 820 وفاة و672 إصابة

2023-09-09 / 10:50
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هبة بريس

في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يومه السبت 9 شتنبر الجاري، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تم تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

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‫2 تعليقات

  1. ليس بي وسعنا الا دعواتنا لكم ان تجتازون هده الفاجعة وان يخفف الله عليكم ويحم متان وموتاكم وان لله وان اليه راجعون

  2. من أعماق قلبي أعزي أهل الضحايا، وبأصدق التمنيات ندعو بالشفاء العاجل للمصابين، وليت أجد وسيلة للدعم المادي للمتضررين.

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