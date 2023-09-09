بالصور.. خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات ب”ثلاث نيعقوب” في الحوز

هبة بريس من مراكش

تواصل السلطات المحلية بعدد من الأقاليم المتضررة من الهزة الأرضية التي ضربت المملكة ليلة أمس الجمعة جهودها لإغاثة المصابين و إنقاذ الساكنة العالقة بعدد من المناطق.

و من بين أكثر الأماكن تضررا من الزلزال نذكر ثلاث نيعقوب و أمزميز و تيزكي و وزكيتة، الجماعات التي تنتمي لإقليم الحوز غير بعيد عن بؤرة الهزة الأرضية.

و شهدت هاته المناطق تسجيل أكبر عدد من الوفيات فضلا على انهيار بنايات و مساكن، في انتظار حصيلة وزارة الداخلية.

و هاته بعض الصور من المناطق السالفة الذكر:

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